صحيفة أمريكية: تطبيق القيمة المضافة في المملكة يفتح أبواب العمل أمام السعوديين

عادل الحربي(صدى):

أكدت صحيفة ” سبوكس مان ريفيو ” الأمريكية أن تطبيق المملكة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات بداية من 1 يناير المقبل، سيزيد من فرص توطين السعوديين في سوق العمل و سيؤثر بشكل رئيسي على العمالة الأجنبية.

وأوضحت الصحيفة أن تطبيق المملكة للضريبة يأتي في إطار عزم الرياض المضي قدمًا في طريقها لتحقيق رؤية 2030 الاقتصادية، والتي تهدف إلى تنزيع مصادر دخلها بعد انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن هذه الخطة من المتوقع أن تعرف طريقها للعديد من دول الخليج العربي اقتداءً بالمملكة والإمارات، مشيره إلى أن هذه النسبة من الضريبة تظل بعيدة بشكل واضح عن تلك المستويات التي تصنعها زيادة الأسعار في أوروبا، والتي تصل ضريبة القيمة المضافة فيها إلى 20%.

وعلقت الصحيفة على إعلان الممكلة لأكبر ميزانية في تاريخها مع خطط لإنفاق 261 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، قائله إن صندوق النقد الدولي أوصى البلدان المصدرة للنفط في الخليج بإدخال الضرائب كوسيلة لزيادة الإيرادات غير النفطية، كما يوصي الدول الخليجية بإدخال أو توسيع الضرائب على الأرباح التجارية.

يُذكر أن المملكة و دولة الإمارات العربية المتحدة يعتزما تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على بعض السلع والخدمات؛ لتعزيز العائدات بعد تذبذب أسعار النفط خلال الـ3 سنوات الماضية، ابتداءً من 1 يناير 2018، باختلاف بسيط يتعلق في أنماط التعليم بالبلدين، والذي تضعه الإمارات ضمن مجالات الضريبة.