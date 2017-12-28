مستشفى الدوادمي يكرم عدد من الموظفين بجائزة المعاملة الحسنة

سعيد العجل(صدى):

كرم مستشفى الدوادمي صباح اليوم عدد من موظفيه بجائزة المعاملة الحسنة التي تمنحها ادارة المستشفى للموظفين والموظفات الذين يتميزون في حسن تعاملهم مع المرضى والمراجعين وتذليل كافة الصعوبات و تسهيل كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن والمقيم ،

وتم تقسيم الجائزة إلى 6فئات مختلفة لتشمل

أولا :الأطباء .

ثانيا:التمريض .

ثالثا : الفنيين .

رابعا : الإداريين .

خامسا : المستخدمين .

سادسا : عمال النظافة .

وحول الية منح الجائزة اوضح مدير ادارة حقوق وعلاقات المرضى الأخصائي عبدالرحمن الصقيران انه يتم مخاطبة جميع الأقسام الطبية و الطبية المساعدة لترشيح الموظفين المتميزين من قبلهم ثم ترسل لإدارة حقوق وعلاقات المرضى ومن ثم يتم حصر جميع المرشحين وادارجهم في بيان وعلى ضوءها يتم مخاطبة إدارة المتابعة و قسم الجودة لفرز المرشحين و إستبعاد من صدر عليهم أي عقوبة تأديبية ومن ثم يتم اعتماد الاسماء التي تستحق التكريم

وتأتي ذلك الجائزة التي تمنح سنويا في إطار المحافظة على التميز في التعامل مع المرضى و المراجعين و تذليل كافة الصعوبات و التعاون معهم في الرقي بالخدمات المقدمة لهم .