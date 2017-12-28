مستشفى الدوادمي يكرم عدد من الموظفين بجائزة المعاملة الحسنة
كرم مستشفى الدوادمي صباح اليوم عدد من موظفيه بجائزة المعاملة الحسنة التي تمنحها ادارة المستشفى للموظفين والموظفات الذين يتميزون في حسن تعاملهم مع المرضى والمراجعين وتذليل كافة الصعوبات و تسهيل كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن والمقيم ،
وتم تقسيم الجائزة إلى 6فئات مختلفة لتشمل
أولا :الأطباء .
ثانيا:التمريض .
ثالثا : الفنيين .
رابعا : الإداريين .
خامسا : المستخدمين .
سادسا : عمال النظافة .
وحول الية منح الجائزة اوضح مدير ادارة حقوق وعلاقات المرضى الأخصائي عبدالرحمن الصقيران انه يتم مخاطبة جميع الأقسام الطبية و الطبية المساعدة لترشيح الموظفين المتميزين من قبلهم ثم ترسل لإدارة حقوق وعلاقات المرضى ومن ثم يتم حصر جميع المرشحين وادارجهم في بيان وعلى ضوءها يتم مخاطبة إدارة المتابعة و قسم الجودة لفرز المرشحين و إستبعاد من صدر عليهم أي عقوبة تأديبية ومن ثم يتم اعتماد الاسماء التي تستحق التكريم
وتأتي ذلك الجائزة التي تمنح سنويا في إطار المحافظة على التميز في التعامل مع المرضى و المراجعين و تذليل كافة الصعوبات و التعاون معهم في الرقي بالخدمات المقدمة لهم .
اترك تعليقاً