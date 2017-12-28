” مجاهدو الرياض ” يقبضون على إثيوبيين يمارسان تصنيع وترويج الخمور

سعيد العجل(صدى):

تمكنت دوريات المجاهدين القطاع الأوسط بمدينة الرياض من القبض على شخصين من الجنسية الأثيوبية يمارسان تصنيع وترويج الخمور باحد الودية وعلى مجرى مياه المجاري بحي المصانع جنوب العاصمة الرياض.

وأكد المتحدث الإعلامي بالادارة العامة للمجاهدين ماجد العوين أن فرق من دوريات المجاهدين بالرياض تمكنت أمس من تحديد أحد المواقع باحد الأودية الوعرة بحي المصانع جنوب الرياض ويوجد بها مصانع للخمور وتم رسم خطة محكمة للقبض على الاشخاص الذين يصنعون ويروجون الخمور.

تم القبض على شخصين من الجنسية الأثيوبية وضبط اربعة مصانع بها كميات من الخمور الجاهزة للترويج والبعض الاخر تحت الاعداد ووكذلك ضبط ٧٠ قارورة عرق جاهزة للترويج و١٤ جركل سعة كل جركل ٢٥٠ لتر تحت الاعداد والتي تقدر كميتها الإجمالية ٣٥٠ لتر تقريبا وقد تم إتلاف الخمور بحضور مندوب من الأدلة الجنائية والشرطة وتسليم الشخصين لجهات الاختصاص لإستكمال اجراءات التحقيقات بحقهما وتطبيق الانظمة عليهما .