بالصور.. بلدية الشوقية تزيل 9 مبان مخالفة

حسين العلي(صدى):

أكد المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، أن البلدية مستمرة في ازالة التعديات والمبان العشوائية التي تشكل خطرا وخدشا وتشويها للمنظر العام، حيث نفذت البلدية أمس حملة شملت عدة مواقع بمساندة فرقة أمنية وعدد من مراقبي البلدية، وأزالت خلالها عددا من الاحوشة والأسوار والابنية العشوائة والمتعدية على أراضٍ حكومية بمنطقة العكيشية.

وبين بأن الإزالة شملت (9) مبان سكنية مخالفة وحوش به عشش وصنادق في مواقع متفرقة وبمساحات مختلفة، وجميعها كانت مقامه بطرق غير نظامية من قِبَل بعض المخالفين ممن يعتدون على الأراضي دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها.

وأكد عراقي بأن هناك العديد من الفرق الميدانية بالبلدية التي تم تخصيصها لهذا الغرض، مشددا على أن البلدية لا تألو جهدا في متابعة كل هذه المخالفات والتجاوزات، وهي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.