بالصور.. أمير الشمالية يستقبل وزير الصحة

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه في الإمارة اليوم، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة .

ورحب سموه في بداية اللقاء بمعاليه ومرافقيه، حيث جرى الحديث حول المشروعات التي تخص وزارة الصحة، إلى جانب بحث عدد من الأمور ذات العلاقة في بالشأن الصحي الذي تتطلع إليه المنطقة في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من دعم ورعاية واهتمام بالقطاع الصحي .

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية العمل حيال تحقيق ما يتطلع إليه المواطن، مشددا على حرص الإمارة وتعاونها التام ومختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة مع صحة المنطقة، بهدف تحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع.

من جانبه أعرب معالي وزير الصحة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الاستقبال، منوها بتوجيهاته التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، وبالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.