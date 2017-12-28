بينهم أطفال.. تحرير عدد من المختطفين في الغوطة الشرقية بسوريا

دمشق(صدى):

نجحت السلطات السورية، اليوم الخميس، في تحرير عدد من المخطوفين بينهم طفلان كانوا محتجزين لدى المجموعات الإرهابية فى الغوطة الشرقية.

وتمكَن الهلال الأحمر السوري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من إخراج 10 مختطفين بينهم طفلان بعد أن تم إخراج 6 مختطفين سابقاً، في إطار اتفاق لإخراج المختطفين والحالات الإنسانية المحتجزة.

وتحتجز المجموعات الإرهابية في أوكارها بالغوطة الشرقية مئات المختطفين أغلبيتهم من الأطفال والنساء، كما تحاصر آلاف المدنيين وتتخذهم دروعا بشرية وتمنعهم من المغادرة وتستولى على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.