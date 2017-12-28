بعد تشجيع الاستثمار الأجنبي .. ” آبل ” و ” آمازون ” بالمملكة قريبا

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت وكالة ” رويترز ” عن خطة تفاوض كل من آبل وآمازون، للاستثمار داخل المملكة، والوجود المباشر لهما بالبلاد لأول مرة.

و تقوم آبيل ببيع منتجاتها في العادة عبر وكلاء ومتاجر غير مملوكة، وبطرق غير مباشرة، ولا تملك أي منشآت مباشرة للبيع في المملكة.

ووفقًا لرويترز فإن قطاع الحوسبة السحابية من أمازون، يفاوض مع السلطات السعودية ، لإطلاق خدماته، لمنافسة القطاع المحلي الذي تسيطر عليه شركات الاتصالات STC و موبايلي.

وتشجع المملكة في الآونة الأخيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع تراجع أسعار النفط وهو ما يصب ضمن رؤية 2030.