قبائل الأعماس تستولى على حملة عسكرية للحوثين جنوب صنعاء
انتفضت قبائل الأعماس في وجه مليشيا الحوثي الإيرانية في ذمار، اليوم الخميس، واستولت على حملة عسكرية للحوثيين.
وأوضحت مصادر أن مسلحون من قبائل الأعماس استولوا على حملة عسكرية للمليشيا الإرهابية، في مديرية الحدا، بمحافظة ذمار جنوب صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أنه تم أسر عدد من أفراد الحوثي بعد السيطرة على حملتهم العسكرية.
سيف[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 48 دقيقة
اللهم عجل بهلاك الروافض المجوس فانهم لايعجزونك
سيف[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 46 دقيقة
ايران المجوسيه اخطر بكثير على الاسلام والعرب من اليهود والنصاري.
سيف[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 43 دقيقة
لم نرا ونشاهد ونسمع ان يهوديا او نصراني عاث فساد في الحرمين الشريفين بل ان الخراب والفوضي جاءت من الروافض المجوس عليهم لعنه الله تجاة الحرمين في مكه والمدينه خصوصا في مواسم الحج.
سيف[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 41 دقيقة
بل ان اي دوله تدخلها ايران فان الخراب والدمار سوف يحل بها ايران مثل الغراب الاسود الذي يجب قتله .