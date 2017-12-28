قبائل الأعماس تستولى على حملة عسكرية للحوثين جنوب صنعاء

فهمي محمد(صدى):

انتفضت قبائل الأعماس في وجه مليشيا الحوثي الإيرانية في ذمار، اليوم الخميس، واستولت على حملة عسكرية للحوثيين.

وأوضحت مصادر أن مسلحون من قبائل الأعماس استولوا على حملة عسكرية للمليشيا الإرهابية، في مديرية الحدا، بمحافظة ذمار جنوب صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أنه تم أسر عدد من أفراد الحوثي بعد السيطرة على حملتهم العسكرية.