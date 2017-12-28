خبراء ينصحون بعدم جر السيارات الأوتوماتيك لمسافات طويلة

عادل الحربي(صدى):

ينصح خبراء صيانة السيارات، صحاب السيارات المزودة بصندوق تروس آلي ” الأوتوماتيك ” ، بعدم جر السيارة لمسافات طويلة على الأرض، لأن هذا يسبب تخريب السيارة.

وأكدوا أنة في الحالات الضرورية ، لا يجب أن تزيد المسافة التي يتم جرها عن مئات من الأمتار فقط لتجنب حدوث المزيد من الأضرار.

حيث أن استمرار ملامسة العجلات للأرض يؤدي إلى نتائج كارثية، فعملية الحركة داخل صندوق التروس مع ارتفاع درجة حرارة المكونات الداخلية نظرا لاضطراب تدفق سائل الهيدروليك المضغوط المستخدم في تبريد وترطيب المكونات الداخلية، وهو ما يتطلب تصليحات باهظة التكلفة.

أما بالنسبة للسيارات ذات ناقل الحركة الآلي، التي تعمل بالجر الأمامي، يكون جرها بشكل بسيط نظرا لأن المطلوب هو رفع العجلات الأمامية عن الأرض أثناء نقل السيارة إلى ورشة الإصلاح.

وعن السيارات ذات ناقل الحركة الآلي التي تعمل بنظام الجر الخلفي ، فيتم رفع العجلات الخلفية عن الأرض، في حين تظل العجلات الأمامية على الأرض. كما يجب تثبيت عجلة القيادة في طريق مستقيم حتى لا يتغير اتجاه العجلات الأمامية أثناء عملية الجر مما قد يعرضها للتلف.