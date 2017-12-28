بالصور.. إغلاق 4 محال مخالفة وإزالة العشوائيات بجبل النور

حسين العلي(صدى):

نفذت بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة وبمشاركة عددٍ من الفرق الأمنية وشرطه العاصمة المقدسة ومنسوبي الإدارة العامة للنظافة حملة تفتيشية موسعة على منطقة جبل النور وغار حراء والمناطق المحيطة به، لمتابعة الظواهر العشوائية التي يمارسها المخالفون.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية، خالد بن أحمد بصفر، أن البلدية تقوم بجهود كبيرة في مراقبة تلك المنطقة، كونها مقصدًا للزوار، حيث يستغل المخالفون تواجد الزوار في تلك المنطقة لعرض المواد الغذائية والسلع بطرق عشوائية ودون توفر أدنى الاشتراطات الصحية.

وقال إن البلدية أغلقت خلال حملتها العديد من المباسط العشوائية والمحلات المخالفة، وصادرت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة والمعروضة تحت أشعة الشمس والهواء، إضافة إلى إزالة عدد من الصنادق العشوائية التي أقامها المخالفون.

من جهته، قال مدير إدارة الخدمات عامر الشريف، إن البلدية شكلت فريقًا رقابيًّا يضم كلا من: خالد المجيريشي رئيس قسم الأسواق وحمدي السهلي ووهيب الجفري ومحمد فقيه وعبدالله القرشي وفواز المالكي ومحمد اسحاق، ومدعومين بعدد (50) عامل نظافة وعدد من السيارات والمعدات.

وأسفرت الحملة عن ازالة عدد خمسه مباسط وهنقر كبير بجانب الغار، ومصادرة واتلاف أكثر من (150) كرتون مياه وعصير غير صالحة للاستهلاك ، ومصادرة (8) ثلاجات تالفة واغلاق (4) محلات بدون تصاريح، كما تم ضبط عدد من العمالة المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة .

وأكد أن الأمانة لا تألو جهداً في متابعة تلك المنطقة لإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خدشاً للمظهر العام ، ولإزالة هذه المخالفات التي تشكل خطرا على سلامة الزوار.

