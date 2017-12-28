بالصور.. المجاردة تبهر 4 آلاف زائر بحزمة فعاليات

محمد بن طحيطح(صدى):

أطلقت لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة المجاردة برنامجها الشتوي لعام 1439 تحت شعار ” المجاردة أجمل ” ، وسط باقة من الفعاليات والبرامج المتعددة والمتنوعة التي تخدم أكثر من 4 آلاف زائر يوميا للمواقع السياحية.

وأوضح محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض أن برامج لجنة التنمية التي انطلقت ٢٩ ربيع الأول بمحاضرة دينية لفضيلة الشيخ يحي أبو شريفة بعنوان ” رب أجعل هذا البلد آمنا ” ، فيما تواصلت العديد من الفعاليات يأتي في مقدمتها إطلاق مبادرة ” دراجتي سر لياقتي ” ، بمشاركة دراجي محافظة القنفذة والمجاردة والنماص للدراجات الهوائية وفريق عسير للدراجات النارية.

ولفت آل حموض إلى افتتاح شارع الفن بجوار مستشفى المجاردة بعد تطويره بطول 500 متر، قائما على فلسفة الألوان للأرضيات والجداريات، إذ يقع على ضفاف شارع الفن أكبر جدارية على مستوى المنطقة عبارة عن جدارية زخرفي شعبي بطول 200 م تقريبا، وجدارية أخرى عبارة عن منظر طبيعي بطول 200م تقريبا، وجدارية ثالثة عبارة عن مساحات لونية بطول 200م تقريبا بمجموع جداريات يفوق 600 تقريبا.

وأضاف في ذات الصدد: ” كما شارك في المعرض التشكيلي النحات سلطان عسيري والخطاط العربي المبدع سراج العمري والفنانين التشكيليين محمد بيه ومحمد زهير وصديق كشاف وغيرهم من الفنانين التشكيليين، في حين أقيم على جوانب شارع الفن معرض التصوير الفوتوغرافي والذي شارك فيه 15 مصور بـ 19 صورة، وقد قامت بلدية محافظة المجاردة مشكورة برئاسة المهندس عبدالله بن علي الشمراني باستقطاب عدد من فناني المحافظة المميزين للاهتمام بالشارع وتطويره ليصبح له هوية جمالية، وقد ساهم كل من الفنانين عبد الله حسن البارقي وعبد الله محمد صيدان البارقي وخالد ملفي الشهري في إيجاد تصور فني رائع للموقع الذي أصبح هدفا للسياح والمبدعين من المصورين والفنانين التشكيليين والذي شارك منهم عدد 20 فنان بـ 50 لوحة تشكيلية من داخل محافظة المجاردة ومن محافظتي النماص وبارق وغيرها من محافظات منطقة عسير ” ، متابعا: ” كما سيقام ورش عمل في فن القط العسيري بمناسبة تسجيله في التراث العالمي اليونسكو ” .

وأردف: ” كما أطلقت المحافظة مهرجان الأسر المنتجة والذي يخدم أكثر من 40 أسرة ويستمر لمدة أسبوع، ودعمت البلدية مشكورة الأسر المنتجة بمسرح للطفل يقام عليه فعاليات ومسابقات وجوائز للطفل استقطب لتنفيذها المجموعات المتخصصة للترفيه عن الطفل ” .

وأكد آل حموض في ختام تصريحه توافد الزوار على المحافظة، وأن نسبة الأشغال في المواقع الإيوائية التي يصل عددها أكثر من 44 موقع بلغت 90 %.