المختبر الوطني الجديد يكافح الغش الدوائي

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور عبدالله الحمود، المدير التنفيذي للمختبر الوطني للرقابة على الدواء ومنتجات التجميل بالهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المختبر الذي افتتحه توفيق ربيعة وزير الصحة هو المصدر الوحيد للأبحاث وتحليل الأدوية ومستحضرات التجميل .

وأكد الحمود أن المختبر يقوم بتحليل جميع أنواع الأدوية البشرية والبيطرية والأدوية العشبية، موضحا وجود أجهزة للكشف عن الغش الدوائي، مشيرا أن المختبر به قسم متخصص للعينات المجهولة وعينات الدراسات من أجل مكافحة الغش الدوائي.

وأضاف أن هذا المختبر أحد المختبرات التي ترجع إليها دول مجلس الخليج العربي من أجل تقييم جودة الأدوية.