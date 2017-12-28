الدولار يواصل تراجعه تزامنا مع عطلة ” الكريسماس “

واشنطن(صدى):

واصل الدولار الأمريكي مسيرة تراجعه، اليوم الخميس، بعد تراجع حاد في عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 92.69 بنسبة -0.3%، خلال تعاملات اليوم.

وسجل اليورو ارتفاعًا إلى 1.1936 مقابل الدولار بنسبة 0.4%، كما صعد الإسترليني إلى 1.3454 أمام الدولار بنسبة 0.4%، في حين انخفضت العملة الأمريكية إلى 112.78 بنسبة 0.5% مقابل نظيرتها اليابانية.

يُذكر أن أحجام التداولات ما زالت ضعيفة، بسبب ابتعاد عدد من المستثمرين عن الأسواق حتى ما بعد عطلة العام الجديد، كما أن هذا الأسبوع شهد عطلة في عدد من الأسواق الرئيسية.