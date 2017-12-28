عملية فرار.. ومقتل 4 سجناء وفقدان 36 آخرين في نيجيريا

أبوجا(صدى):

قامت السلطات النيجيرية بالتصدي لعملية فرار من سجن جنوب نيجيريا، أمس الأربعاء، وأسفر التصدي عن مقتل 4 سجناء، وفقدان 36 آخرين .

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية أوغباجيي أوغباجيي في بيان له، لقد شن بعض السجناء هجومًا على موظفي المطبخ خلال عملهم في سجن أيكوت أيكبين في ولاية ايبوم.

وأضاف لقد استولى المهاجمون على فأس من المطبخ وأصابوا سجينا يعمل هناك بجرح عميق في الرأس قبل أن يتوجهوا سريعا إلى المدخل الخلفي للسجن ، حيث، كسروا الباب بالفأس، وتعاركوا مع الحراس الذين طاردوهم.

وأكد أنه أسفر عن الواقعة ، مقتل 4 سجناء، حيث أصيبوا بعيارات نارية بينما أعيد أسر سبعة آخرين في حين لا يزال 36 سجينا طليقين وتم إرسال فرق بحث لتعقب آثارهم.