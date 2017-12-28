بالفيديو .. المدير التنفيذي للاتحاد الدولي ببطولة الشطرنج بالمملكة

ماجد محمد(صدى):

أعرب المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للشطرنج، جيوفري بورج، عن سعادته بالتنظيم الجيد لإقامة بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بالمملكة.

وقال بورج : ” سعيد بوجودي داخل المملكة العربية السعودية، وقد زرتها ستة مرات خلال شهر واحد “.

وأضاف : ” كما أشعر بالسعادة بأن أرى ثمرة الجهد الكبير والعمل الجاد الذي قام به جميع المعنيين، فقد كان عملا استثنائيا لإقامة البطولة في المملكة “.

وأختتم جيوفري بورج حديثه عن مستويات المشتركين في البطولة، وقال أنها متقاربة وهو ما انعكس بوضوح على النتائج المتحققة حتى الآن، وتوقع أن يحاول اللاعبون الكبار تكثيف تركيزهم من أجل الفوز بالميداليات.