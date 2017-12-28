” كورتوا ” يخاطب الريال للانضمام لصفوفه

ماجد محمد(صدى):

أرسل وكيل أعمال، البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي تشيلسي، رسالة إلى إدارة نادي ريال مدريد؛ ليعبر عن رغبة موكله في الانتقال إلى صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد كورتوا مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل، ويرفض اللاعب تمديد عقده مع الفريق لرغبة في الانضمام للريال. في الوقت نفسه يعاني الملكي من سوء أداء حارس المرمى الثاني كيكو كاسيا.

يذكر أن ريال مدريد في ضم الحارس كيبا أريزابالاغا، في الانتقالات الشتوية بـ يناير المقبل.