تدشين برنامج التحول الوطني بـ17 مبادرة بمقر هيئة الأرصاد

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن تدشينها، اليوم الخميس، برنامج التحول الوطني، بعدد 17 مبادرة.

و تتمحور المبادرات حول رفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، والفحص البيئي الدوري لمراقبة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، ومراقبة الصرف من المصدر، كذلك إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر.

من جانبه، أكد الرئيس العام للهيئة، خلال حفل التدشين أن هذه المبادرات تشكل منعطفاً لأداء العمل البيئي والأرصادي في المملكة وذلك تحقيقا لرؤية 2030 الطموحة، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تحقيق هذه المبادرات التي تصب في مصلحة التطوير وتحسين القدرات مما ينعكس إيجابا على خدمات الهيئة وتحسين أدائها.