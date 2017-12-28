قيادات هيئة السياحة تتفقد المشروعات بحائل

علي العنزي(صدى):

تفقد عدد من القيادات بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس، عدد من المشروعات التي تعمل عليها هيئة السياحة والجاري تنفيذها حالياً بحائل.

وشملت الجولة التي قام بها الوفد، الوقوف على جاهزية متحف حائل الأقليمي , وسير العمل اليومي في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعد انتقال أعمال الفرع للمتحف والالتقاء بموظفي الفرع ,وتفقد مبنى القشلة الأثري والاطلاع على آخر ما تم فيه من إعادة الترميم والتشغيل للمبنى، إضافة إلى إطلاع الوفد على منفذ ” شغل يدينا ” لبيع الحرف اليدوية في محطة قطار سار بحائل، الذي يشرف عليه البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ” بارع ” في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل.

وأفاد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع المساندة الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ في نهاية الجولة أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على المشروعات التي تقيمها الهيئة بحائل مع شركائها أمانة منطقة حائل وجامعة حائل , وكذلك الوقوف على جاهزية المتحف بشكل نهائي وذلك استعداد لافتتاحه خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تفقد بعض المشروعات التي تحتاج لتطوير مثل قصر القشلة الأثري .

بدوره أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمناطق الدكتور حمد السماعيل أن الجميع ينتظر جاهزية متحف حائل الأقليمي لجعله متاحاً للجميع ولإمتاع أبناء منطقة حائل وأبناء المملكة بهذا الصرح بهدف التعريف بالتاريخ العريق لمنطقة حائل وما تزخر به من تراث وإرث حضاري.