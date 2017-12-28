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بعد الدعم الإيراني.. المليشيات تضخ 30 مليون ريال بالأسواق يناير المقبل

بعد الدعم الإيراني.. المليشيات تضخ 30 مليون ريال بالأسواق يناير المقبل
فهمي محمد(صدى):

شرعت المليشيات الحوثية في طباعة أوراق نقدية فئة 1000 ريال، بعد أن دعمتها إيران بمعدات طباعة وأحبار.

وقالت مصادر مصرفية، أنه من المتوقع أن تضخ المليشيات حوالي 30 مليار ريال في الأسواق، مطلع العام الميلادي الجديد 2018.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم عجل بهلاك الروافض اللهم سلط عليهم جندا من جنودك فانهم لايعجزونك.

[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 1 ساعة

ايران المجوسيه هي الداعم الاول للارهاب .

[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 1 ساعة

الارهاب يتلخص في كلمتين ايران المجوسيه.

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