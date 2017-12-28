بعد الدعم الإيراني.. المليشيات تضخ 30 مليون ريال بالأسواق يناير المقبل
شرعت المليشيات الحوثية في طباعة أوراق نقدية فئة 1000 ريال، بعد أن دعمتها إيران بمعدات طباعة وأحبار.
وقالت مصادر مصرفية، أنه من المتوقع أن تضخ المليشيات حوالي 30 مليار ريال في الأسواق، مطلع العام الميلادي الجديد 2018.
سيف[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم عجل بهلاك الروافض اللهم سلط عليهم جندا من جنودك فانهم لايعجزونك.
سيف[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 1 ساعة
ايران المجوسيه هي الداعم الاول للارهاب .
سيف[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 1 ساعة
الارهاب يتلخص في كلمتين ايران المجوسيه.