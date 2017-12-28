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نورة شنار: تاريخ الأتراك أسود مليء بالشر

نورة شنار: تاريخ الأتراك أسود مليء بالشر
نايف السالم(صدى):

وصفت الكاتبة نورة شنار، اليوم الخميس، تاريخ الاتراك بأنه أسود، مشيرة إلى النكبات التي حلت بالإسلام عندما هاجموا مدينة الرسول.

وقالت ” شنار ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” من أكثر الجراح ايغالًا في جسد الأمة الإسلامية حينما احتل العجم الأتراك الاماكن المقدسة متوارين خلف شعار الإسلام الصورى؛ ليكون لهم غطاء لاحتلال البلدان الاسلامية والتنكيل بأهلها “.

واستكملت : ” تاريخ أسود ونكبات حلت بالإسلام حينما، هاجم العجم مدينة رسول الله ونشروا الشرك، والشر، والقتل والتهجيروالخراف​ات فيها “.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 1 ساعة

والله معك حق هؤلاء العجم ومعهم ابناء عمومتهم الفرس المجوس حاقدين وكارهين على شي اسمه عربي .

[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 1 ساعة

الاتراك ومعهم الفرس المجوس اخطر بكثير على الاسلام والعرب من القوميات والدينات الاخري.

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