نورة شنار: تاريخ الأتراك أسود مليء بالشر
وصفت الكاتبة نورة شنار، اليوم الخميس، تاريخ الاتراك بأنه أسود، مشيرة إلى النكبات التي حلت بالإسلام عندما هاجموا مدينة الرسول.
وقالت ” شنار ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” من أكثر الجراح ايغالًا في جسد الأمة الإسلامية حينما احتل العجم الأتراك الاماكن المقدسة متوارين خلف شعار الإسلام الصورى؛ ليكون لهم غطاء لاحتلال البلدان الاسلامية والتنكيل بأهلها “.
واستكملت : ” تاريخ أسود ونكبات حلت بالإسلام حينما، هاجم العجم مدينة رسول الله ونشروا الشرك، والشر، والقتل والتهجيروالخرافات فيها “.
سيف[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 1 ساعة
والله معك حق هؤلاء العجم ومعهم ابناء عمومتهم الفرس المجوس حاقدين وكارهين على شي اسمه عربي .
سيف[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 1 ساعة
الاتراك ومعهم الفرس المجوس اخطر بكثير على الاسلام والعرب من القوميات والدينات الاخري.