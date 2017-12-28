نورة شنار: تاريخ الأتراك أسود مليء بالشر

نايف السالم(صدى):

وصفت الكاتبة نورة شنار، اليوم الخميس، تاريخ الاتراك بأنه أسود، مشيرة إلى النكبات التي حلت بالإسلام عندما هاجموا مدينة الرسول.

وقالت ” شنار ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” من أكثر الجراح ايغالًا في جسد الأمة الإسلامية حينما احتل العجم الأتراك الاماكن المقدسة متوارين خلف شعار الإسلام الصورى؛ ليكون لهم غطاء لاحتلال البلدان الاسلامية والتنكيل بأهلها “.

واستكملت : ” تاريخ أسود ونكبات حلت بالإسلام حينما، هاجم العجم مدينة رسول الله ونشروا الشرك، والشر، والقتل والتهجيروالخراف​ات فيها “.