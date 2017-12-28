بالفيديو.. سلك كهربائي يجذب طفلة

كوالالمبور(صدى):

ابتلع سلم كهربائي بأحد المراكز التجارية في ماليزيا، يد وشعر طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات، وظلت فترة من الوقت معلقه به.

وأكد شهود عيان لإحدى الصحف المحلية، أن الطفلة تعرضت للسقوط أثناء استخدامها للسلم وأثناء ذلك علقت يدها وشعرها بين الدرجات، فيما ظهر بعض العاملين بالمكان يحاولون مساعدتها وتحريرها.