بالفيديو.. سلك كهربائي يجذب طفلة
ابتلع سلم كهربائي بأحد المراكز التجارية في ماليزيا، يد وشعر طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات، وظلت فترة من الوقت معلقه به.
وأكد شهود عيان لإحدى الصحف المحلية، أن الطفلة تعرضت للسقوط أثناء استخدامها للسلم وأثناء ذلك علقت يدها وشعرها بين الدرجات، فيما ظهر بعض العاملين بالمكان يحاولون مساعدتها وتحريرها.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2440 ] نشر منذ 1 ساعة
ي الله لطفك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24625 ] نشر منذ 1 ساعة
الأم لاصارت فاااااااااغرة
فهذي النتيجة
شوفة عيونكم
مغير تفغر فاالمحلات والأسواق
وتترك أطفالها ومعد تدري عنهم
كثير من الأطفال يموتون بسبب أهمال والدينهم
أباء استراحات نت
وأمهات واتس وسناب
وأتوقع والله أعلم أن هذي رحمة من رب العالمين
للطفل او الطفلة
علشان مايعيشون مع أباء وأمهات
من هاالعينات🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40712 ] نشر منذ 1 ساعة
يا الله رحمتك يارحيم ,,
,, احترصوا باالاطفال ,, امانه في اعناقكم يا اهاليهم ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 53 دقيقة
الحمدلله على كل حال حنا نحرص والحافظ الله