اليوم.. ” الثقافة ” تكرم 10 فائزين بجائزة الإعلام الجديد

حمود العنزي(صدى):

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عبدالله الشملاني، اليوم الخميس، أن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد سيكرم الليلة الـ10 الفائزين بجائزة الإعلام الجديد للشخصيات الأكثر تأثيرًا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ” الشيلاني ” أنه سيتم تدشين عدد من المبادرات والمشاريع خلال حفل توزيع الجوائز؛ لتطوير المواهب السعودية، مشيرًا إلى أن 200 مليون متابع تفاعلوا مع الجائزة الوطنية عبر مواصع التواصل.

يُذكر أنه من المنتظر أن تعلن وزارة الثقافة والإعلام، اليوم، نتائج جائزة الإعلام الجديد برعاية وزير الثقافة لتشجيع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على زيادة الاهتمام بقضايا المجتمع وقيادة التأثير الإيجابي فيه.