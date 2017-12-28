مؤتمر دبي الرياضي يعلن ” آل الشيخ ” الشخصية الأكثر تأثيرا في 2017

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت مؤتمر دبي الرياضي السنوي، عن رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة تركي آل الشيخ، الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم العربية لعام 2017.

وتسلم الجائزة نيابة عنه، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وافتتحت، صباح اليوم، الجلسة الرئيسية لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويا برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.