” سامسونج للهندسة ” تفوز بعقد بناء مصنع للكيماويات في المملكة

سول(صدى):

أعلنت شركة التشييد الكورية الجنوبية سامسونج للهندسة، اليوم الخميس، فوزها بعقد قيمته 690 مليون دولار لبناء مصنع للكيماويات في المملكة.

وستقيم الشركة مصنعًا بطاقة إنتاجية قدرها 700 ألف طن من مادة ” أحادي جلايكول الإثيلين ” سنويًا، وتعتبر هذه المادة الخام الرئيسي لصناعة مواد التجميد والمبردات والمذيبات.

وأوضحت الشركة أن أعمال الإنشاء من المقرر أن تكتمل حتى أكتوبر 2020، وستحصل سامسونج بموجب الصفقة على مشاريع بـ389 مليون دولار مع استلام شركة سامسونج السعودية للمشاريع المتبقية.