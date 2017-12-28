جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الجوف اليوم، عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات في كل من سكاكا والقريات طبرجل.

واشترطت الجامعة على أن تكون دراسة المتقدم في جميع المراحل الدراسية الثلاثة انتظاماً، ومطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاثة ” البكالوريوس والماجستير والدكتوراة ” ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس، وألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله، وأن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية .

وحددت الجامعة فترة التقديم ابتداءً من 13 /4 / 1439هـ، حتى 23 /4 / 1439هـ ، على أن يتم تقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف من خلال الرابط هنا ، كما يمكن للمتقدمين الاستفسار والمساعدة من خلال التواصل عن طريق البريد الإلكتروني ‏[email protected] .