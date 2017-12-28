حملات تفتيشية بأمانة الطائف لعدد من المحال التجارية

عبد العزيز القثامي(صدى):

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف حملة تفتيشية على عدد من المحال التجارية بنطاق بلدية غرب الطائف الفرعية.

وشملت الحملة أكثر من 77 مرفقاً، وبلغ عدد المخالفات المضبوطة 39 مخالفة منها تدني مستوى النظافة، سوء الحفظ والتخزين، عدم التقيد بالزي الرسمي، تدني مستوى النظافة لدى العاملين، انتهاء البطاقات الصحية للعاملين، عدم تغطية براميل النفايات وعدم توفر أكياس ورقية بدلاً من البلاستيك في المخابز, وتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، ووضع كافة المحلات المخالفة تحت الرقابة الدورية المباشرة لحين معالجة كافة الملاحظات.

وشددت الأمانة على كافة المحلات المخالفة بسرعة تلافي التجاوزات حفاظاً على صحة المستهلك، مؤكدةً أنه سيتم إغلاق كافة المخابز الغير متجاوبة، وسيتم العمل ببرامج دعم البلديات الفرعية من قبل الإدارات الإشرافية لرفع كفاءة العمل بالمنشآت الصحية وإلزامها بتطبيق الاشتراطات والأنظمة البلدية.