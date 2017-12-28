أمير عسير يدشّن وحدة الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية

محمد بن طحيطح(صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بالجهود التي تقدمها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في خدمة المواطنين, منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، من دعم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، مشيداً بما تحقق من تطور نوعي في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة عسير وسائر مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال تدشين سمو أمير منطقة عسير اليوم وحدة الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية, وتجديد الهوية الوطنية لسموه في الوحدة المتنقلة بمدخل الإمارة .

واستمع الأمير فيصل بن خالد إلى شرح مفصل قدمه مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة قاسم بن سعد القرني عن محتويات الوحدة المتنقلة وما تحتويه من تجهيزات، وما تقدمه من خدمات إصدار الهوية وتجديدها، وتجديد سجل الأسرة، واستخراج بدل تالف، وطباعة شريحة البيانات ” البرنت ” ، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق، وإصدار شهادة الوفاة .

وأوضح القرني أن الوحدة المتنقلة بالأحوال المدنية تهدف لخدمة المواطنين في أماكن تواجدهم بكل يسر وسهوله، كما أنها تقدم خدماتها للقطاعات الحكومية والأهلية.