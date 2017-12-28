بالفيديو.. نوبة ضحك تصيب مذيعتان على الهواء

بيروت(صدى):

تعرضت مذيعتا قناة mtv اللبنانية نوال بري ونادين كفوري، لموقف محرج على الهواء اثناء تقديمهما نشرة الظهيرة.

وظهرت المذيعتان وهما في نوبة ضحك شديدة، حيث بعدما أنهت المذيعة نوال قراءتها لخبرٍ عن ترؤس المطران ” كيرلوس بسترس ” صلاة عيد الميلاد، وبدأت زميلتها نادين في قراءةِ خبرٍ آخر، حتى بدأتا في نوبة الضحك التي تكهّن بعض المشاهدين سببها سماع صوت سقوط شيء ما أو جسم قبل ان تعلو ضحكة المذيعتين.

وذكر البعض أنه ربما يكون أحد العاملين بالاستديو قد تعثّر ووقع بشكل مفاجىء وبطريقة مضحكة أثناء قراءة النشرة الاخبارية، مما أدى الى فقدان نوال ونادين السيطرة على مشاعرهما لتنطلق ضحكتاهما معا على الهواء وهو ما أضحك بدوره جمهور المتابعين على شاشة الـMTV.