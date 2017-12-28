بالفيديو.. نوبة ضحك تصيب مذيعتان على الهواء
تعرضت مذيعتا قناة mtv اللبنانية نوال بري ونادين كفوري، لموقف محرج على الهواء اثناء تقديمهما نشرة الظهيرة.
وظهرت المذيعتان وهما في نوبة ضحك شديدة، حيث بعدما أنهت المذيعة نوال قراءتها لخبرٍ عن ترؤس المطران ” كيرلوس بسترس ” صلاة عيد الميلاد، وبدأت زميلتها نادين في قراءةِ خبرٍ آخر، حتى بدأتا في نوبة الضحك التي تكهّن بعض المشاهدين سببها سماع صوت سقوط شيء ما أو جسم قبل ان تعلو ضحكة المذيعتين.
وذكر البعض أنه ربما يكون أحد العاملين بالاستديو قد تعثّر ووقع بشكل مفاجىء وبطريقة مضحكة أثناء قراءة النشرة الاخبارية، مما أدى الى فقدان نوال ونادين السيطرة على مشاعرهما لتنطلق ضحكتاهما معا على الهواء وهو ما أضحك بدوره جمهور المتابعين على شاشة الـMTV.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2440 ] نشر منذ 2 ساعتين
لكن الحق تضحكن والله
ع عالم مهابيل
الحمدلله ع نعمة الإسلام والعقل
عادل[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
عذاب الرحيل ممكن تخرس خالص ممكن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40712 ] نشر منذ 1 ساعة
متعوده دايماً ,,
عادل[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
لاأحد يتكلم عن المذيعات اللبنانيات الجميلات يارب ترزقني زوجة لبنانية أمورة نعومة .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15767 ] نشر منذ 54 دقيقة
ههههههههه 😝
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24625 ] نشر منذ 41 دقيقة
من الأخطاء الوارده
أنك تحط بنتين مع بعضهن في نشرة تقديم الأخبار
أو في برنامج طبخ
خصوصآ حبات البندورة(لبنان🌲😋)
لأن المشاهد يحتار ومايدري وين يختار
وخلصت النشرة
وحن مافهمنا شي😭😭😭😭😭