مكافأة 10 ملايين دولار للإدلاء على مسروقات من متحف أمريكي

واشنطن(صدى):

عرض متحف أمريكي مكافأة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار، لمن يقوم بإعطائهم معلومات للحصول على مسروقات فنية سرقت من قبل 27 عام.

ودخل لصان متحف إزابيلا ستيورات غاردنر بمدينة بوسطن عام1990 متنكرين في ملابس الشرطة وسرقوا قطعة فنية وصلت قيمتها إلى نصف مليار دولار، وقد هاجم اللصوص حارس المتحف وسرقوا 13 قطعة فنية .

وقد تمكنت الشطة من معرفة هوية اللصوص لكنهما فارقوا الحياة، وأكد المتحف أن المكافأة سارية حتى يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر.