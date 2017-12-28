ناصر صباح الأحمد في طريقه لزيارة المملكة

خالد الظفيري(صدى):

توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد برفقة وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف، وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصالح، والوفد المرافق له، صباح اليوم، إلى زيارة المملكة.

ويأتي ذلك، تلبية لدعوة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بزيارة كل منهم إلى المملكة.

وقام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، وعدد من كبار قادة الجيش، بتوديع الوفد المغادر، قبل توجههم.