فيروس جديد يستغل الحواسيب عبر ” ماسنجر “

نورة الشهري(صدى):

أشار خبراء في الأمن الإلكتروني إلى انتشار فيروس خطير يستغل الحواسيب ويسمى تعدين العملات الرقمية ، ورصدت هذا الفيروس شركة ” ترند ميكرو ” وينتشر من خلال تطبيق ” ماسنجر ” .

وهو عبارة عن عملية معقدة وتتعلق بتشفير وإرسال العملات المعدنية من جهاز إلى آخر ويؤدي إلى أعطال في جهاز الكمبيوتر.

ويعتمد القراصنة على إرسال مقطع فيديو ملغوم وعند الضغط عليه يصاب الحاسب بالفيروس وينتقل إلى الأصدقاء على ماسنجير. ويؤكد الخبراء على مستخدمي تطبيق ماسنجير بعدم فتح روابط الفيديو قبل التأكد منها وأنها أرسلت فعليا من أحد الأصدقاء وليست وهمية.

ويذكر أن الفيروس انتشر في كوريا الجنوبية وفيتنام وأذربيجان وأوكرانيا والفلبين وتايلاند وفنزويلا.