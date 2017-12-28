” اعتدال ” يكشف أبرز أسباب لجوء التنظيمات الإرهابية لممارسة العبودية والرق

علي القحطاني(صدى):

كشف المركز العالمي لمحاربة التطرف والإرهاب ” اعتدال ” ، عن عودة التنظيمات الإرهابية إلى ممارسة الرق في مناطق سيطرتها؛ لتثير المخاوف من ظهور موجة استعباد جديدة في عدد من المناطق.

وأعلن المركز أن أهم تلك المناطق التي ظهر فيها ” الرق ” ، هي: سوريا، ليبيا، العراق، نيجريا، مالي.

و أوضح المركز، أن ممارسة التنظيم للرق يرجع إلى أسباب مختلفة منها فهمها الخاطئ للنصوص الدينية، والتعامل معهم كمصدر تمويل للانشطة المتطرف والاعمال الإرهابية، واستخادمه كتكتيك رعب ضد السكان في المناطق التي تسيطر عليها، إضافة إلى إغراء الجنود بتزويجهم من فتيات.

وأكد المركز، أن أكثر عمليات الرق تمت خلال العامين الماضيين في منطقة الشرق الأوسط، وشمال وغرب أفريقيا، تحديداً في مناطق: ليبيا حيث سقط مهاجرين من النيجر إلى أوروبا في يد جماعات متطرفة وتم بيعهم في مزاد علني.

وتابع ، أن نيجيريا من بين تلك الدول، حيث بلغ عددهن 276 فتاة لا يتجاوزن الـ14 عاماً، والعراق حيث عانت الطائفة الإيزيدية من عمليات الإتجار وبيع النساء بين عناصر تنظيم داعش.