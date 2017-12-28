660 صياد مفقودين إثر إعصار ” أوكهي ” بالهند

نيودلهي(صدى):

أعلنت وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا، عن فقد أكثر من 660 صياد بسبب إعصار أوكهي الذي ضرب سواحل جنوب البلاد منذ حوالي شهر، ورافقته رياح سرعتها 130 كيلو متر في الساعة.

وقالت إن قوات الجيش وخفر السواحل تمكنت من إنقاذ 845 شخص، موضحة أن 400 شخص من المفقودين من ولاية تاميل نادو، و 261 من ولاية كيرلا.

وأشارت أن هذا الإعصار تسبب وقوع أكثر من 250 قتيلا حتى الآن.

ويذكر أن الإعصار تسبب في خسائر مادية جسيمة بالدور السكنية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية واقتلاع الكثير من الأشجار كما دمر شبكات الكهرباء والاتصالات الهاتفية.