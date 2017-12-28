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بالفيديو.. الاحتجاجات تضرب ” طهران ” ومتظاهرون يحرقون صور ” خامنئي “

بالفيديو.. الاحتجاجات تضرب ” طهران ” ومتظاهرون يحرقون صور ” خامنئي “
طهران(صدى):

اجتاحت العاصمة الإيرانية طهران، تظاهرات واسعة؛ احتجاجًا على علي الخامنئي ، والأوضاع المتدهورة التي أصابت الاقتصاد الإيراني.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الأحواز على ” تويتر ” عدد من مقاطع الفيديو التي تُظهر الغضب العارم الذي ملأ شوارع طهران أمس الأربعاء،حيث أقدم المتظاهرون على إشعال الحريق في لافتات تحمل صور عليالخامنئي، وروح الله الخميني.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=rAiQZsj8rME

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم عجل بهلاك نظام الملالي في طهران اللهم عجل بهلاك الروافض المجوس.

[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم عجل عجل عجل بهلاك الروافض اللهم سلط عليهم جندا من جنودك اللهم انهم لايعجزونك اللهم اهلكهم .

[ عدد التعليقات: 40712 ] نشر منذ 23 دقيقة

شدوا حيلكم وزعزعوا استقرارهم الهش ,,

[ عدد التعليقات: 1916 ] نشر منذ 13 دقيقة

اللهم مزقهم واهلكهم واضعفهم فأنهم آذوا وتآمؤروا على المسلمين

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