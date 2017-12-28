بالفيديو.. الاحتجاجات تضرب ” طهران ” ومتظاهرون يحرقون صور ” خامنئي “

طهران(صدى):

اجتاحت العاصمة الإيرانية طهران، تظاهرات واسعة؛ احتجاجًا على علي الخامنئي ، والأوضاع المتدهورة التي أصابت الاقتصاد الإيراني.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الأحواز على ” تويتر ” عدد من مقاطع الفيديو التي تُظهر الغضب العارم الذي ملأ شوارع طهران أمس الأربعاء،حيث أقدم المتظاهرون على إشعال الحريق في لافتات تحمل صور عليالخامنئي، وروح الله الخميني.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=rAiQZsj8rME