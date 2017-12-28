رئيس محكمة سابق يكشف الغرائب التي تشهدها المحاكم

نايف السالم(صدى):

أشار الدكتور ياسر البلوي، رئيس محكمة التنفيذ سابقا، إلى الغرائب التي شهدتها المحاكم، على مر سنين عمله.

وتمثلت غرائب المحاكم كما وصفها على حسابه الرسمي على تويتر، أن وكلاء الشخصيات المهمة يفقهون في كل شئ، لتجده راعى إبل تارة، وخبير طيور تارة أخرى، وعالما في أنساب الخيول، ومستثمرا ومسوقا عقاريا، وهامور أسهم، ومحاميا مدعيا للفهم أيضا.

وقال ” البلوي ” عبر التغريدة، ” أخبرت الوقائع أنهن يجنون خسائر كبيرة في المحاكم بسبب مزيج من الجهل والإدعاء والكبر “.