الطريقي يوجه نقدا حادا للفراج: ليس لديه مبادئ واضحة والوطنية تحددها مصالحه
وجه الكاتب الرياضي صالح الطريقي نقداً حاداً للإعلامي وليد الفراج، وذلك في رده على سؤال وجهه له أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” .
وكان أحد المتابعين للطريقي وجه سؤالاً له عبر تويتر قال فيه: من الإعلامي الأفضل والمحايد.. تركي العجمة أم وليد الفراج أم محمد العيسى.
ليرد الطريقي عليه قائلاً: تركي حاول أن يصبح إعلاميا، فنجح بأن يكون عضو اتحاد، والفراج لم يكن هدفه أن يكون إعلاميا، بل أن يحقق مصالحه من الإعلام، لهذا مبادئه غير واضحة .
وأضاف أن الفراج تارة يهاجم لاعبي المنتخب بعد هزيمة باسم الوطنية، وتارة باسم الوطنية يهاجم من ينتقد الهلال لخسارته آسيا، فالوطنية تحددها مصالحه .
عليان[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
الطريقى ال كانه عاض على حمامه
مايعجبه العجب ولا الصيام في رجب
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2440 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني لازم تقحك الوطنية في الرياضة
ياخوي فكونا بالله
خلو الدين بعيد عن السياسة
و جنبوا الرياضة عن الوطنية السياسية
ومن السياسة ترك السياسة
عبدالله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ابشرك نادي النصر قاطعه هو وبرنامجه الهلالي فقط
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6271 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههه نقرة اشناب 🤓🤓
ابوبدر[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 26 دقيقة
الطريقي قال الحقيقة وزعلوا خكارية الدلال 😜
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1916 ] نشر منذ 11 دقيقة
العالم تتآمر علينا وهولاء يتجادلون في اشياء تافهه
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 11 دقيقة
ابوبدر
يترفع الهلاليين بالرد عنك
لانك من مستوى ……