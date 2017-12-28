الطريقي يوجه نقدا حادا للفراج: ليس لديه مبادئ واضحة والوطنية تحددها مصالحه

ماجد محمد(صدى):

وجه الكاتب الرياضي صالح الطريقي نقداً حاداً للإعلامي وليد الفراج، وذلك في رده على سؤال وجهه له أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” .

وكان أحد المتابعين للطريقي وجه سؤالاً له عبر تويتر قال فيه: من الإعلامي الأفضل والمحايد.. تركي العجمة أم وليد الفراج أم محمد العيسى.

ليرد الطريقي عليه قائلاً: تركي حاول أن يصبح إعلاميا، فنجح بأن يكون عضو اتحاد، والفراج لم يكن هدفه أن يكون إعلاميا، بل أن يحقق مصالحه من الإعلام، لهذا مبادئه غير واضحة .

وأضاف أن الفراج تارة يهاجم لاعبي المنتخب بعد هزيمة باسم الوطنية، وتارة باسم الوطنية يهاجم من ينتقد الهلال لخسارته آسيا، فالوطنية تحددها مصالحه .