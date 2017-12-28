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  3. الطريقي يوجه نقدا حادا للفراج: ليس لديه مبادئ واضحة والوطنية تحددها مصالحه

الطريقي يوجه نقدا حادا للفراج: ليس لديه مبادئ واضحة والوطنية تحددها مصالحه

الطريقي يوجه نقدا حادا للفراج: ليس لديه مبادئ واضحة والوطنية تحددها مصالحه
ماجد محمد(صدى):

وجه الكاتب الرياضي صالح الطريقي نقداً حاداً للإعلامي وليد الفراج، وذلك في رده على سؤال وجهه له أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” .

وكان أحد المتابعين للطريقي وجه سؤالاً له عبر تويتر قال فيه: من الإعلامي الأفضل والمحايد.. تركي العجمة أم وليد الفراج أم محمد العيسى.

ليرد الطريقي عليه قائلاً: تركي حاول أن يصبح إعلاميا، فنجح بأن يكون عضو اتحاد، والفراج لم يكن هدفه أن يكون إعلاميا، بل أن يحقق مصالحه من الإعلام، لهذا مبادئه غير واضحة .

وأضاف أن الفراج تارة يهاجم لاعبي المنتخب بعد هزيمة باسم الوطنية، وتارة باسم الوطنية يهاجم من ينتقد الهلال لخسارته آسيا، فالوطنية تحددها مصالحه .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين

الطريقى ال كانه عاض على حمامه
مايعجبه العجب ولا الصيام في رجب

[ عدد التعليقات: 2440 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعني لازم تقحك الوطنية في الرياضة
ياخوي فكونا بالله
خلو الدين بعيد عن السياسة
و جنبوا الرياضة عن الوطنية السياسية
ومن السياسة ترك السياسة

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

ابشرك نادي النصر قاطعه هو وبرنامجه الهلالي فقط

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 26 دقيقة

الطريقي قال الحقيقة وزعلوا خكارية الدلال 😜

[ عدد التعليقات: 1916 ] نشر منذ 11 دقيقة

العالم تتآمر علينا وهولاء يتجادلون في اشياء تافهه

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 11 دقيقة

ابوبدر
يترفع الهلاليين بالرد عنك
لانك من مستوى ……

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