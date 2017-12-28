خلال عام 2017.. نصف مليون حالة زواج لـ ” قاصرات ” بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

وصلت نسبة زواج القاصرات بالمملكة خلال العام الجاري إلى أعلى حد، حيث كشفت البيانات بالهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة هذا الزواج بالمملكة، بداية من سبتمبر عام 2016، إلى نهاية عام 2017م، وصلت إلى نصف مليون فتاة متزوجة تحت السن.

وبلغ عدد زواج القاصرات بالمملكة، 524 ألف فتاة، حيث بلغ عدد المتزوجات تحت سن 15 عاما 167.2 ألف، واللائي تزوجن بسن 16 عام 189 ألف، و 168 ألف فتاة تزوجن بسن 17 عاما.

و في نفس السياق أكدت الدكتورة مها المنيف وفقًا للنسبة المطروحة، أن 1 من كل 10 سعوديات يتزوجن بعمر أقل من 18 عاما.

كما بينت أن السبب في اللجوء لهذا الزواج قد يكون الفقر، حيث أن غالبية من يتزوجن بهذا السن يعيشون في قرى نائية.