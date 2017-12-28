وفاة شاب داخل احد المساجد في ماليزيا

الخميس 28
ديسمبر
اللهم أسالك حسن الخاتمة
ي لها من حسن خاتمة
عمل لها فثبته الله عليها
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
اللهم اني اسالك حسن الخاتمه .
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ام سلطان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم أسالك حسن الخاتمة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2440 ] نشر منذ 1 ساعة
ي لها من حسن خاتمة
عمل لها فثبته الله عليها
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
سيف[ عدد التعليقات: 4790 ] نشر منذ 59 دقيقة
اللهم اني اسالك حسن الخاتمه .