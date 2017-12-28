إصابة شخصان إثر انقلاب مركبة بالطائف
أوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية ” 911 ” عن انقلاب مركبة بمحافظة الطائف بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة شخصين.
وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ تتسبب بـ انقلاب مركبة بمحافظة الطائف – ( قيا باتجاه الجنوب ) “.
وأضاف: ” نتج عنه إغلاق مسارين وإصابة (٢) .باشر الحادث الجهات المختصة وتم إعادة الطريق لوضعه الطبيعي “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2440 ] نشر منذ 2 ساعتين
السرعة دمار