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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

إصابة شخصان إثر انقلاب مركبة بالطائف

إصابة شخصان إثر انقلاب مركبة بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

أوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية ” 911 ” عن انقلاب مركبة بمحافظة الطائف بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة شخصين.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ تتسبب بـ انقلاب مركبة بمحافظة الطائف – ( قيا باتجاه الجنوب ) “.

وأضاف: ” نتج عنه إغلاق مسارين وإصابة (٢) .باشر الحادث الجهات المختصة وتم إعادة الطريق لوضعه الطبيعي “.


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