” الكهرباء ” : 61 مليار ريال قيمة مشاريعنا بمكة خلال 4 سنوات

سعيد العجل(صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أمس ، الشركة السعودية للكهرباء نظير رعايتها ومشاركتها بالمؤتمر الدولي لإعمار منطقة مكة المكرمة، الذي يتم تنظيمه على مدار يومين بمدينة جدة، فيما كشفت الشركة خلال المؤتمر عن تنفيذ مشاريع كهربائية بأكثر من 61 مليار ريال خلال الفترة من عام 2012م إلى عام 2016م، بالإضافة الى مشاريع يجري تنفيذها بأكثر من 24 مليار ريال.

وعبر رئيس القطاع الغربي بـ ” السعودية للكهرباء ” المهندس عبد المعين الشيخ ، خلال تسلمه درع التكريم من سمو أمير منطقة مكة المكرمة، عن سعادته بالدعم الكبير الذي تلقاه مشاريع الشركة من قبل سموه، وحرصه الدائم على متابعة كافة الخطط التي تدعم موثوقية الخدمة الكهربائية للمشتركين بمنطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن تلك المشاريع تهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بالمنطقة في ظل المشاريع التنموية، وتطوير المشاريع الخدمية في العاصمة المقدسة ومنطقة الحرم، ومشاريع المشاعر المقدسة المختلفة، لا سيما وأن عدد المشتركين في المنطقة يمثل 25% من إجمالي عدد المشتركين بالمملكة، كما أن الحمل الذروي يمثل 32% من إجمالي الحمل الذروي العام بالمملكة.

وذكر عبدالمعين، خلال تقديمه ورق عمل ضمن الجلسة الرابعة الخاصة بقطاع الخدمات والتنمية في المنطقة حول مساهمة ” السعودية للكهرباء ” في تنمية منطقة مكة المكرمة، أن إجمالي قدرات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة زادت بنسبة حوالي 8.5% خلال الفترة من عام 2012م إلى عام 2017م الجاري، وأن نسبة تلك القدرات تبلغ 31% من إجمالي قدرات التوليد بالمملكة، والتي وصلت إلى (75) جيجاوات؛ مضيفاً أن هذه المشاريع عززت موثوقية الخدمة الكهربائية لأكثر من (2.291) مليون مشترك بالمنطقة، بزيادة قدرها (473) الاف مشترك خلال الأربع سنوات، بالإضافة إلى دعم موثوقية الخدمة بالمسجد الحرام والذي يتم تغذيته بعدد (5) محطات تحويل جهد (13.8/110 ك.ف) ويجري إنشاء ثلاث محطات تحويل أخرى، فيما يتم تغذية المشاعر المقدسة (منى، عرفات، مزدلفة) وقطار المشاعر المقدسة بعدد (9) محطات تحويل جهد (13.8/110 ك.ف) ويجري إنشاء محطتي تحويل جديدتين.

ولفت رئيس القطاع الغربي بـ ” السعودية للكهرباء ” إلى أنه في إطار دعم وتطوير منظومة الطاقة الكهربائية بالمنطقة بما يتفق مع توجهات الدولة ورؤية 2030، فإنه يجري دراسة مقترح بتنفيذ برنامج الطاقة المتجددة في منطقة مكة المكرمة بعدد (3) مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الخلايا الشمسية في جدة ورابغ والشعيبة بكل من (جدة ، رابغ ، الشعيبة) بإجمالي قدرات تبلغ (1500) ميجاوات، وبتكلفة تقديرية (5656) مليون ريال، فيما يجري العمل على دراسة تركيب خلايا شمسية بشوارع المشاة وأسطح مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة، لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تم تحديد 6 مواقع يمكن تركيب خلايا شمسية بها بقدرة إجمالية تبلغ (90 –130) ميجاوات.

يُذكر أن ” السعودية للكهرباء ” نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية مشاريع كهربائية بقيمة 138 مليار ريال في جميع مناطق المملكة، كما تمكنت في اطار خططها التطويرية من خفض مدة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد الى 19 يوماً فقط، فيما بلغت قدرات توليد الطاقة الكهربائية بها (75) جيجاوات، لتزويد أكثر من 9 ملايين مشترك بالخدمة الكهربائية في أكثر من (13,117) مدينة وقرية وهجرة بجميع مناطق المملكة.