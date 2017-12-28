مباراة مصيرية للأخضر في لقاء المنتخب العماني اليوم

نواف السالم(صدى):

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره العماني اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس خليجي 23.

ويخوض الأخضر مباراة ضارية لتحقيق الفوز؛ للحصول على صدارة المجموعة الأولى، وبذلك يحصد سبع نقاط، وفي حالة التعادل يكون رصيده خمس نقاط فقط.

وفي حالة الفوز بالصدارة، فمن المتوقع أن يواجه الأخضر المنتخب البحريني في دور نصف النهائي، إذا تعادلت البحرين مع قطر.

أما في حالة التواجد بالمركز الثاني، فسيواجه الأخضر المنتخب العراقي المتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط.