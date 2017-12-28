رسوم الجوازات معفاة من ضريبة القيمة المضافة
أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن رسوم الخدمات الحكومية، ومن بينها رسوم خدمات الجوازات لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
وقال الحساب الرسمي للجوازات السعودية، عبر موقع تويتر، ” رسوم خدمات الجوازات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في 1 يناير 2018 ” .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2440 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله
ما عندي جواز سفر ولاني بناوي اسافر
خارج السعوديه ابد
ولدت بديرتي السعودية
بلاد العز والتوحيد
واسأل الله اموت فيها امن وامان
ودا ئم الرحلات ومناظر خلابه