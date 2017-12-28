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رسوم الجوازات معفاة من ضريبة القيمة المضافة

رسوم الجوازات معفاة من ضريبة القيمة المضافة
عادل الحربي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن رسوم الخدمات الحكومية، ومن بينها رسوم خدمات الجوازات لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وقال الحساب الرسمي للجوازات السعودية، عبر موقع تويتر، ” رسوم خدمات الجوازات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في 1 يناير 2018 ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2440 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله
ما عندي جواز سفر ولاني بناوي اسافر
خارج السعوديه ابد
ولدت بديرتي السعودية
بلاد العز والتوحيد
واسأل الله اموت فيها امن وامان
ودا ئم الرحلات ومناظر خلابه

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