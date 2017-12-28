رسوم الجوازات معفاة من ضريبة القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن رسوم الخدمات الحكومية، ومن بينها رسوم خدمات الجوازات لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وقال الحساب الرسمي للجوازات السعودية، عبر موقع تويتر، ” رسوم خدمات الجوازات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في 1 يناير 2018 ” .

