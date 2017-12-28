بالفيديو.. السومة يوجه رسالة لجماهير الأهلي: ” وقفتكم ليست مستغربة “
طالب لاعب النادي الأهلي عمر السومة، جماهير النادي المشاركة في نجاحاته وإنجازاته، عن طريق إرسال كلمة ” أهلي ” على رقم ” 505050 ” ، ضمن مبادرة ” ادعم ناديك “.
وأشار ” السومة ” خلال مقطع فيديو نشره حساب النادي الأهلي على موقع ” تويتر ” ، إلى أن وقفة الجماهير مع الأهلي ليست مستغربة.
وتهدف المبادرة إلى زيادة مداخيل الأندية المشاركة في دوري المحترفين من خلال تنشيط جسور التواصل بين المشجع وناديه عبر تقديم دعم مالي وفق آلية وضوابط محددة وضعتها الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الأندية.
ويأتي نادي الهلال في المركز الأول في المبادرة، ويليه النادي الأهلي.
عمر السومه لجماهير #الأهلي : وقفتكم مع ناديكم ليست مستغربه، كونوا جزء من النجاحات والإنجازات وننتظر دعمكم.
أرسل كلمة "اهلي" إلى 505050#ادعم_ناديك #فريقي #الأهلي pic.twitter.com/OfQgUBNGoe
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 28, 2017
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