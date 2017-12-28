العرفج : حساب المواطن دعم من الحكومة لتخفيف العبء

عادل الحربي(صدى):

أكد عامل المعرفة احمد العرفج في برنامج يا هلا بالعرفج، أثناء استضافته مع الإعلامي خالد العقيلي، على قناة روتانا خليجية أن حساب المواطن هو مجرد دعم من الحكومة لمحاولة تخفيف العبء عن المواطن المتضرر من ارتفاع الأسعار.

وأشار أن حساب المواطن صار من أبرز الأحداث المثارة للجدل بين السعوديين، واللغط الذي حدث يرجع إلى عدم التوعية بطبيعة الحساب ورفع المواطنين لسقف توقعاتهم وأنهم تصوروا أنه سيكون ضمان اجتماعي شامل.

وأشاد أيضا بالموضوعات الذي يناقشها مجلس الشورى في جلساته معبرا أنها تلامس اهتمامات المواطنين، وعبر عن استيائه من خدمة الانترنت قائلا أن الحمام الزاجل صار أسرع اليوم من الانترنت.