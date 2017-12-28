” العامة للرياضة ” تعلن جدول اليوم الأخير من بطولة السريع

نواف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، جدول اليوم الثالث والأخير من بطولة السريع، في كأس الملك سلمان للشطرنج.

وتبدأ الجولة ال 11 في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس، حتى الساعة الثالثة إلا عشرة.

وتليها الجولة ال12 في تمام الساعة الثالثة والربع عصر اليوم، حتى الرابعة وخمس دقائق، بواقع راحة 25 دقيقة.

وتأتي الجولة ال 13 في تمام الساعة الرابعة والنصف، حتى الساعة الخامسة والثلث بواقع راحة 25 دقيقة.

كما تقع الجولة ال14 في تمام الساعة السادسة إلا ربع، حتى الساعة السادسة والنصف، بواقع راحة 25 دقيقة.

ويختتم اليوم الأخير من بطولة السريع بالجولة ال 15 في تمام السابعة حتى الثامنة إلا عشر دقائق، بواقع الراحة ذاتها.