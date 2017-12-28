الرياض الأعلى إنفاقا على الدروس الخصوصية والنقل المدرسي

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إنفاق الأسر لمبلغ 752.6 مليون ريال على الدروس الخصوصية خلال عام 2017، ومليار و895.6 مليون ريال على النقل المدرسي.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة الأعلى إنفاقا على الدروس الخصوصية بواقع 259.6 مليون ريال، تليها منطقة مكة بقيمة 155.7 مليون، وبعدها المنطقة الشرقية بنحو 108 مليون ريال، بينما جاءت منطقة الباحة الأقل إنفاقا بواقع 2.6 مليون ريال.

ولم تكتفي الرياض بتصدر الأعلى إنفاقا على الدروس فحسب، بل جاءت على رأس قائمة الأعلى إنفاقا على النقل المدرسي بواقع 408.5 مليون ريال، بينما جاءت المنطقة الشرقية الأقل إنفاقا بنحو 10.5 مليون ريال.