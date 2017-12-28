محافظ صبيا يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد ” تويتي “

تركي السالم(صدى):

قدم محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، تعازيه لذوي منسوب حرس الحدود شهيد الواجب العريف خالد بن محمد تويتي، ناقلًا إليهم تعاوي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظهما الله.

ومن جانبها عبرت أسرة الشهيد عن فخرها واعتزازها باستشهاد ابنها وهو يدافع عن تراب هذا الوطن ومثمنين تعازي القيادة الرشيدة، داعين الله أن يحفظ الوطن ويرد كيد المعتدين.

وكان الشهيد العريف خالد بن محمد تويتي استشهد في ميدان الشرف والفداء؛ دفاعًا عن تراب الوطن الغالي على الحدود الجنوبية بمنطقة جازان.