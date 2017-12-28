بوتين يكشف حقيقة انفجار سان بطرسبورغ

موسكو(صدى):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن انفجار سان بطرسبورغ الذي أدى إلى إصابة 13 شخصًا، يعد عمل إرهابي.

وقال ” بوتين ” خلال حفل توزيع الأوسمة على العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية بسوريا، ” بالأمس تم تنفيذ عمل إرهابي في سان بطرسبورغ “.

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أعلنت أمس وقوع انفجار في مدينة سان بطرسبورغ سببه عبوة يدوية الصنع محفوظة في إحدى خزائن قسم إيداع الأمتعة في سوبر ماركت تابع لسلسة بيريكريوستوك، نتج عنه إصابة 13 شخصًا بجروح.