السر وراء عدم زواج علا الفارس.. تكشفه والدتها ” فيديو “

نورة الشهري(صدى):

كشفت والدة الإعلامية علا الفارس في مقطع فيديو نشرته علا عبر صفحتها بالـ ” سناب شات ” عن سبب عدم زواجها حتى الان.

وقالت والدة علا خلال الفيديو ” كتير يسألني ليش علا ما ارتبطت أو تتزوج .. فأنا أحب اقولهم هذا لان قلبها لسه ما دق ” ، وظهرت علا بالفيديو وهي متفاجئة من حديث والدتها ، فيما ظهر صوت والدتها فقط ولم يظهر وجهها .