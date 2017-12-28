السر وراء عدم زواج علا الفارس.. تكشفه والدتها ” فيديو “
كشفت والدة الإعلامية علا الفارس في مقطع فيديو نشرته علا عبر صفحتها بالـ ” سناب شات ” عن سبب عدم زواجها حتى الان.
وقالت والدة علا خلال الفيديو ” كتير يسألني ليش علا ما ارتبطت أو تتزوج .. فأنا أحب اقولهم هذا لان قلبها لسه ما دق ” ، وظهرت علا بالفيديو وهي متفاجئة من حديث والدتها ، فيما ظهر صوت والدتها فقط ولم يظهر وجهها .
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