كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن شروط القبول في برامج الدبلوم العالي

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية إجراءات القبول في برامج الدبلوم العالي في العلاج الطبيعي، والدبلوم العالي في علوم المختبرات للطالبات، والتجسير في العناية التنفسية، والخدمات الطبية الطارئة للطلاب، والتمريض للطالبات، والتخدير للطلاب.

ويبدأ التقديم في هذه البرامج على بوابة القبول الإلكتروني من خلال موقع الكلية، بداية الأربعاء المقبل، حتى نهاية يوم الأحد.

ويرفق المتقدم جميع الوثائق في ملف الكتروني واحد بصيغة PDF، باسم رقم التسجيل الآلي المعطى من النظام .

وتعقد الاختبارات والمقابلة الشخصية في مقر كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، ولمدة 5 أيام.هنا